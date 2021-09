Horner over straf Perez: "Hadden geen instructie gekregen"

De Italiaanse Grand Prix was niet bepaald de wedstrijd van Red Bull. De renstal zag Max Verstappen uitvallen door het incident met Lewis Hamilton en tot overmaat van ramp verloor Sergio Perez zijn podiumplaats door een tijdstraf.

Perez was na de safety car in een fel duel verwikkeld met de Ferrari van Charles Leclerc. Hij passeerde de Monegask over de kerbs en dus buiten de baan. Perez gaf de positie niet terug en bevond zich al snel in een ander hevig duel van Valtteri Bottas.

De Mexicaan kreeg een 5 seconden penalty en viel van de derde plek terug naar de vijfde. In een persbericht van het team speekt teambaas Christian Horner zich uit over de straf: "Hij had extreem veel pech en we hadden het gevoel het erg magertjes was aangezien we geen instructie hadden gekregen om de positie terug te geven. We moesten een keuze maken en we gingen volle bak verder en toen kreeg Checo zijn penalty."

Na het uitvallen van Verstappen verschoof alle aandacht naar zijn Mexicaanse teamgenoot. Perez was op dat moment de enig overgebleven Honda-coureur op de baan aangezien ook allebei de AlphaTauri's al heel vroeg de strijd moesten staken.