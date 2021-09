Red Bull Racing accepteert straf voor Max Verstappen na crash met Lewis Hamilton

Red Bull Racing legt zich neer bij de straf voor Max Verstappen na de Italiaanse Grand Prix op Monza. De Limburgse Red Bull Racing-coureur kreeg een straf opgelegd van drie plaatsen op de grid van de volgende race.

Dat betekent dat de Limburger in Sotchi tijdens de Russische Grand Prix drie plaatsen wordt teruggezet op de startopstelling van de race. Verstappen en Hamilton crashten tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hamilton kwam de pitstraat uitgereden waarna Max Verstappen laat remde voor de eerste chicane. De twee raakten elkaar nadat Verstappen werd gelanceerd over de verhogingen in de binnenkant van de tweede bocht. De RB16B landde bovenop de Halo van Lewis Hamilton's W12.

Christian Horner zegt dat hij teleurgesteld is over de straf, maar het team legt zich bij de straf neer.

"Wij zijn teleurgesteld over de gridstraf van drie plaatsen, maar accepteren het besluit van de stewards. Wat er tussen Max en Lewis gebeurde was naar onze mening een duidelijk race-ongeval. Je kunt voor beide kanten pleiten, maar uiteindelijk is het frustrerend en teleurstellend om beide auto's uit de race te zien crashen in dit spannende kampioenschap. Het belangrijkste is dat de halo heeft gewerkt en op deze manier wilden wij zeker de race niet eindigen."

Volgens Toto Wolff - Mercedes-teambaas - zou Verstappen wel eens met opzet kunnen zijn gecrasht met Hamilton. Wolff impliceerde dat Verstappen een 'tactical foul' zou zijn begaan, een voetbalterm die neerkomt op een opzettelijke overtreding.