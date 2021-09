Wolff na Monza-incident: "Er landde een auto op ons hoofd!"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgden voor drama in Monza. De twee kemphanen raakten elkaar in de eerste bocht tijdens de Italiaanse Grand Prix.

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde na afloop tegen de media-afdeling van de Formule 1: "Het ziet er niet uit als naast elkaar. En dan rolt hij over de sausage kerb. Hopelijk komen de stewards tot een oordeel. Ik denk dat als je kijkt naar bocht 4 dan zie je dat Hamilton in hield. Het was voor Max duidelijk dat ze zouden crashen."

Wolff kijkt ook nog terug naar de klapper in Silverstone: "We hadden een crash op hoge snelheid in Silverstone. Hier landde er een auto op ons hoofd. Heb je de auto gezien? Alles rond de halo is beschadigd, overal boven Lewis zijn hoofd."