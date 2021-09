Hamilton na crash met Max: "Ik zat voor hem in de bocht"

Het zal nog jaren gaan over de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza. De twee rivalen raakte elkaar in de eerste bocht en Verstappen vloog over Hamilton heen.

Hamilton kwam de pits uit en vond Verstappen naast hem. Ze raakte elkaar en het eindigde in tranen. Hamilton keek na afloop terug op de crash: "Ik had een langzame pitstop. Ik zat voor hem bij het in gaan van de bocht. Max ging over de kerb ofzo. Het volgende moment bevond hij zich bovenop me!"

De crash zorgde voor een safety car waarna de Mclarens naar de winst reden. Hamilton en Verstappen moeten zich na de race melden bij de stewards. Daar zal bepaald worden of het een race incident is en of iemand mogelijk een straf verdient.