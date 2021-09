Toto Wolff vreest met grote vrezen: "Goed mogelijk dat we 10 punten verliezen"

De sprintkwalificatie in Monza was geen succesnummer voor Lewis Hamilton, de Brit verloor redelijk wat plaatsen en moet als vierde starten. Het wordt sowieso een lastige middag voor Mercedes aangezien Valtteri Bottas door zijn motorwissel achteraan moet starten.

Voor de camera's van het Oostenrijkse ORF besprak teambaas Toto Wolff de prestaties: "Als je het positief bekijkt had Valtteri een superrace, met een enorm goede start. Aan de andere kant zat Lewis te slapen bij de start. " Het was een onverwachte kleine blunder van de ervaren Brit.

Wolff weet dat de race een hele kluif gaat worden. Hij besprak zijn zorgen: "Max scoort twee punten en Lewis geen enkele. En dan start Max ook nog eens vanaf pole. Het is goed mogelijk dat we tien punten hebben weggegooid dit weekend. Maar nog niets is verloren!"