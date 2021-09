Marko positief: "Als er niks gebeurt kunnen we dromen over winst voor Max Verstappen op Monza"

De zon scheen in Monza voor het team van Red Bull Racing. Doordat Max Verstappen tweede werd in de sprintkwalificatie hoeven ze zich morgen niet al te veel zorgen te maken. Valtteri Bottas heeft immers een straf en Verstappen zal vanaf pole starten, terwijl Lewis Hamilton vanaf de vierde plek start.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer in zijn nopjes. Bij de Duitse tak van Sky Sports besprak hij de middag: "We hadden niet verwacht vanaf de pole te starten op Monza. We staan twee punten voor op Hamilton maar vooral de snelheid die we hadden was bemoedigend."

Verwachtingen zijn hoog gespannen

Marko heeft zin in race. Hij heeft er dan ook torenhoge verwachtingen over: "We hebben gezien dat inhalen praktisch onmogelijk is. Dat betekent dat als er bij de start niks vreemds gebeurt wij kunnen dromen van de overwinning."

Het zal dan vooral van Verstappen moeten komen. Sergio Perez moet van wat verder op de grid komen: hij start vanaf de achtste stek.