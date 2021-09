Samenvatting F1 Sprintrace Italiaanse GP: Max Verstappen sprint naar tweede plaats, vergroot voorsprong op Hamilton in WK op Monza

Lewis Hamilton en Max Verstappen vervolgen hun kampioenschapsstrijd op de historische 'Temple of Speed' op het Autodromo Nazionale di Monza. In het slechtste scenario voor Verstappen komen de heren na deze sprintrace op gelijke hoogte qua WK-punten. In het vanuit Verstappen bezien gunstigste geval bouwt hij de stand in het WK uit naar een voorsprong van zes punten ten opzichte van Lewis Hamilton.

Tweede sprintrace in historie van F1

De sprintrace is de tweede van dit seizoen 2021. Op Silverstone wist Max Verstappen Lewis Hamilton voor het thuispubliek van de Brit te verschalken. Kan Max Verstappen dat herhalen op de baan die Mercedes veel beter lijkt te liggen?

Voorafgaande aan het race-weekend stelde Red Bull Racing dat het een kwestie van schadebeperking is op Monza. Tijdens de kwalificatie en de tweed vrije training was de Mercedes zo'n halve seconde sneller dan Max Verstappen.

Formula1 Gran Premio D'Italia

De Grand Prix van Italië is ronde nummer 14 op de F1-kalender van 2021. Bijzonder dit weekend is dat dit weekend voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 een sprintrace wordt gereden. Robert Kubica keert voor de tweede keer terug achter het stuur van de Alfa Romeo, hij vervangt Kimi Raikkonen die zijn laatste Italiaanse Grand Prix moet missen vanwege een coronabesmetting. Ook tijdens de Grand Prix van Zandvoort kwam de Fin niet in actie nadat hij na de vrijdag positief testte op Covid-19.

Startopstelling

De startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald door de kwalificatie van de vrijdagmiddag. Een samenvatting van de eerste vrije training leest u hier. Een samenvatting van de tweede vrije training leest u hier. Een samenvatting van de kwalificatie leest u hier.

De startopstelling voor de sprintrace ziet er als volgt uit:

Tijdens de sprint race - 18 ronden lang - kan de top drie punten verdienen. De snelste man krijgt vanmiddag drie WK-punten. De tweede sleept twee punten binnen en de derde snelste coureur verdient één WK-punt.

Ferrari's gewoon van start op heilige grond

De beide Ferrari's kunnen van start gaan. Charles Leclerc stapte in de laatste minuten van de tweede vrije training uit omdat hij zich niet lekker voelde, Carlos Sainz had een forse 'shunt' in de Variante Ascari. Beide heren kunnen wonderwel van start gaan.

De elfde bocht - wereldwijd bekend als Curva Parabolica - heet vanaf nu de Curva Alboreto.

De beide McLarens staan als enigen in de top tien op de zachte band. Max Verstappen zal dus wellicht in zijn spiegels moeten kijken, aangezien de McLarens dit weekend de snelheid er behoorlijk in lijken te hebben op Monza.

Start sprintrace

Lewis Hamilton komt niet goed van zijn plek, wordt aan alle kanten ingehaald. Pierre Gasly heeft na de eerste chicane een loshangende voorvleugel nadat hij de achterkant van de McLaren van Daniel Ricciardo raakt. De Fransman gaat met flinke snelheid de Curva Grande in, maar vliegt vervolgens - bij gebrek aan neerwaartse druk - van de baan. De AlphaTauri komt in aanraking met de boarding, gele vlaggen worden gezwaaid en de Safetycar komt voor het veld de baan op. Tsunoda komt naar de pitstraat en Robert Kubica staat even andersom in het grind. De invallende Pool weet zijn Alfa Romeo wel uit het grind te houden. Uit de herhalingen van de start blijkt dat Lewis Hamilton beroerd van zijn plek komt, waardoor hij voorlopig vijfde ligt.

Herstart

De safetycar komt naar binnen en Bottas leidt voor Verstappen, Ricciardo, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Stroll, Perez. Buiten de top tien volgen Alonso, Vettel, Ocon, Latifi, Mazepin, Russell, Schumacher, Tsunoda en Kubica. Gasly ligt uit de race.

Wolff kan zijn teamorder niet uitdelen

Vooraf aan de race zei Toto Wolff - Mercedes-teambaas - op de Duitse TV dat Bottas en Hamilton zouden wisselen van positie als zij op de eerste twee posities zouden blijven. Dat verhaal gaat vooralsnog niet op nu Hamilton op de vijfde plek achter twee snelle McLarens rijdt, die dus op de zachte band in de rondte rijden. Hoe lang houden de zachte banden van de McLarens het uit op Monza?

Perez probeert Stroll in te halen bij het aanremmen van de Variante de Rettifilo. De Mexicaan moet echter uitwijken en haalt de bocht net niet, waardoor hij over de verhogingen buiten de bocht moet rijden. Hij komt voor Stroll de baan weer op, maar omdat Perez de bocht niet haalde vertelt zijn team aan Perez om de plek terug te geven. "We pakken hem de volgende ronde." Die woorden worden een ronde later inderdaad bewaarheid.

Hamilton loert achter Norris

Na twaalf ronden racen ligt Verstappen er goed voor op de tweede positie, achter Valtteri Bottas. De beide McLarens liggen voor Hamilton. De Brit loert en lijkt te wachten tot de banden van Norris - die vierde ligt - richting het einde van de race genoeg slijtage vertonen zodat hij kan toeslaan. Mocht Hamilton inderdaad voorbij kunnen komen aan Norris, dan nog rijdt hij niet in de punten. Hamilton zal ook Ricciardo voorbij moeten om recht te hebben op één WK-punt voor de derde plek. Vooralsnog ziet Hamilton de achterkant van de McLaren van Norris. Tot zover is Lando Norris de snelste Brit op Monza, terwijl er nog vier ronden te gaan zijn.

Max Verstappen pakt pole position voor de Grand Prix met zijn tweede plaats aangezien Bottas tijdens de hoofdrace terug moet naar de achterkant van de grid na een motorwissel. Verstappen loopt tijdens de sprintrace twee punten uit op Lewis Hamilton. Titel-rivaal Hamilton blijft deze zaterdag puntloos en zal tijdens de hoofdrace vanaf de vierde startplek de race aanvangen.

Uitslag: Bottas, Verstappen, Ricciardo pakken de punten en krijgen een medaille.

De complete volgorde na de sprintrace: Bottas, Verstappen, Ricciardo, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Perez, Stroll, Alonso, Vettel, Ocon, Latifi, Russell, Tsunoda, Mazepin, Kubica, Schumacher. Gasly komt niet aan de finish.

Resultaten uit het verleden bieden geen gerantie voor de toekomst, maar toch een aardig feitje: Van de laatste zestien Grands Prix op Monza wist de polesitter in elf gevallen de race te winnen.