Lewis Hamilton en Max Verstappen kunnen zaterdag op gelijke hoogte komen qua puntenaantal

Lewis Hamilton en Max Verstappen zouden vandaag op exact hetzelfde puntenaantal kunnen komen in de WK-stand. De Limburger bezit aan het begin van de dag drie WK-punten meer dan Lewis Hamilton. De winnaar van de sprintrace die eind deze middag wordt verreden kan precies drie WK-punten binnen slepen. Monza - 'Temple of Speed' - lijkt beter te passen bij de karakteristieken van de Mercedes W12 van Lewis Hamilton en Vallteri Bottas.

Max Verstappen kwam tijdens het laatste deel van de kwalificatie vier tienden van een seconde tekort op de snelste Mercedes die werd bestuurd door Valtteri Bottas. De Fin start tijdens de sprintrace vooraan, maar ondanks de uitslag van de sprintrace zal Bottas vanwege het verwisselen van belangrijke motoronderdelen zondag hoe dan ook stijf achteraan moeten beginnen aan de Italiaanse Formule 1 Grand Prix.

Zaterdagmiddag sprinten Max Verstappen en titelrivaal Lewis Hamilton rond de legendarische baan van Monza, waar Verstappen nog weinig mooie dingen heeft beleefd in het verleden. Desalniettemin lijkt er wiel-aan-wiel-actie in de lucht te hangen tussen de twee potentiële wereldkampioenen in het F1-seizoen 2021.

Tijdens de eerste sprintrace ooit in de F1 - die werd gereden op Silverstone in juli - troefde Max Verstappen de Britse Hamilton voor diens thuispubliek af. De Nederlander pakte Hamilton na de start en claimde de drie punten die de winnaar voor de sprintrace mag bijschrijven. Een dag later ging het mis in Copse. Op het circuit van Monza is een goede balans tussen genoeg topsnelheid en toch ook grip in de chicanes en hoge snelheidsbochten van doorslaggevend belang. Op Monza is brute kracht van groot belang; het overgrote deel van de ronde rijden de coureurs met hun gaspedaal diep ingetrapt.

Vorig jaar pakte Hamilton pole position op Monza, hij reed de snelste ronde ooit op Monza en Mercedes zette twee bolides op de eerste startrij. Verstappen moest het met een vijfde snelste tijd doen.

Zoals Verstappen eerder dit weekend al zei: "Dit is nooit ons beste circuit op de kalender geweest de laatste jaren, maar ik weet ook dat wij dit jaar over het algemeen overal wel snel zijn. Verstappen won vijf van de laatste zeven races.