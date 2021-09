Leclerc ondanks problemen toch tevreden: "Het is oké"

Monza is het thuis van de legendarische renstal van Ferrari. Maar hun stercoureur Charles Leclerc kwam gister niet verder dan de achtste plaats. Toch was de Monegask niet ontevreden.

Na de kwalificatie verscheen Leclerc voor de camera's van Sky Sports: "Het is oké. Ik bedoel vandaag was erg lastig voor mij. We hadden de hele kwalificatie een probleem en we onderzoeken dat nu, het zal heel lastig worden om op deze manier te racen. P8 is een goed resultaat voor mij."

Wat er precies aan de hand is wil de Monegask niet zeggen: "Ik ga niet in details treden maar het was iets met de power unit. Het was heel lastig te besturen."