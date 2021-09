Max Verstappen worstelt met onbalans aan de voorkant en wheelspin uitkomen bochten

Max Verstappen gaf na de eerste runs in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië richting zijn team aan dat hij worstelt met onbalans aan de voorkant van de RB16B in de bochten met gemiddelde en hoge snelheid. Ook geeft de Limburger gerichte feedback aan zijn team over slippende achterwielen bij het uitkomen van de chicanes.

Het team van Red Bull zal dus een en ander willen aanpassen aan de bolide van de Nederlander, voordat de kwalificatie voor de GP eind deze middag wordt verreden.

Max Verstappen was tijdens de eerste vrije training 0,452 seconden langzamer op de zachte band, dan Lewis Hamilton op de mediums. De Brit kreeg echter tijdens het noteren van zijn snelste tijd een 'tow' (slipstream) achter de bolide van Yuki Tsunoda. Ook ging Hamilton erg wijd bij het uitkomen van de laatste bocht, maar die tijd werd hem niet afgenomen.

Als coureurs met vier wielen over de streep komen bij het uitkomen van de bocht die wereldwijd bekend staat als de Curva Parabolica, dan zal die ronde én de ronde die erop volgt worden ontnomen. Blijkbaar had de wedstrijdleiding geen probleem met de wijze waarop Hamilton door die bocht ging.