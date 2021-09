Sergio Perez vreest concurrentie: "Verwachten dat Mercedes heel erg snel zal zijn"

Sergio Perez krijgt in Monza weer de kans om zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen rugdekking te geven. In Zandvoort kwam hij daar niet aan toe. Hij viel op zaterdag al af in Q1 en reed op zondag een sterke inhaalrace.

Op de gebruikelijke persconferentie op donderdagmiddag keek Perez vast vooruit op de kwalificatie: "Zandvoort? Het was een kwalificatie waar alles mis ging. We hebben er veel over gepraat met het team. In Q3 zal het morgen echt een slipstream duel worden."

Maar dat is misschien niet het belangrijkste waar Perez zich druk over moet maken. De Mexicaan beseft zich dat en weet dat de concurrentie hier sterk voor de dag zal komen. "In Zandvoort hadden we een snelle auto. In Monza verwachten we dat Mercedes heel erg snel zal zijn. De kwalificatie zal een zware strijd worden." En die kwalificatie is vrijdag om 18:00. Op zaterdagmiddag is er immers de sprint-kwalificatie.