Domenicali wil inzet van jonge coureurs op vrijdag verplichten

Stefano Domenicali zegt dat er vaker jonge talenten in de F1-bolides moeten komen op de vrijdagen. Het moet de jonge generaties de kans geven om ervaring op te doen achter het stuur van een Formule 1-auto. Volgens Domenicali zijn er nieuwe regels nodig om de doorstroom van talent te bevorderen. Over de jaren is de Formule 1 namelijk drastisch minder gaan testen en dus is ook de gelegenheid voor jong talent om ervaring op te doen en door te breken flink afgenomen.

Veel Formule 1-teams hebben tegenwoordig opleidingsprogramma's voor jonge coureurs. Maar de teams hebben ook maar twee race-stoeltjes dus zie je met enige regelmaat dat er talentvolle coureurs zijn die geen kans krijgen in de Formule 1, zelfs niet tijdens vrije trainingen.

Domenicali zegt in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix tegen Autosport.com: "We zullen daar zeker over praten in de komende vergadering met de teams, in oktober. Onze inzet is de aanwezigheid van een jonge coureur verplicht te stellen in de vrije training. In mijn tijd waren we elke dag op het circuit en testten we wel 90.000 kilometer, maar tegenwoordig worden die kilometers gemaakt in de simulator. Voor een gezonde aanwas in de Formule 1 is het geen gunstige ontwikkeling als jonge coureurs niet de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen."

De vraag is dan, wat is Domenicali's idee? Het Italiaanse kopstuk van de sport heeft hier in ieder geval over nagedacht. "In het bijzonder willen we het inzetten van jonge coureurs in de vrije training verplicht maken. Dit zal de teams minder tijd geven om dingen uit te proberen voor de race wat er voor zou moeten zorgen dat het evenement spannender wordt." De voormalige topman van Ferrari pleit ervoor dat teams tijdens de vrijdagen verplicht hun jonge talenten kilometers geven in de auto. Domenicali denkt dat het mes op die manier aan twee kanten snijdt. "Dat heeft twee voordelen: de teams krijgen nog minder tijd hun auto's op snelheid te brengen voor de race, wat de spanning uiteraard ten goede komt. En ten tweede geeft het jong talent de kans om de dynamiek van een F1-weekend te ervaren als zij ervaring opbouwen, dat is voor de Formule 1 erg van belang."

Dit weekend rijdt de Formule 1 voor de tweede keer dit seizoen volgens een radicaal andere opzet van het weekend. Op vrijdagmiddag wordt er al gekwalificeerd, terwijl op zaterdag de sprintrace de startopstelling voor de startgrid van de race op zondag bepaalt. Meer daarover leest u hier.