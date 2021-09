Komen er logo's van Red Bull op de door Mercedes-voortgedreven Williams in 2022?

Nu Alexander Albon is aangekondigd als Williams-coureur voor 2022 is het de vraag of de Red Bull-telg ook zal zorgen voor Red Bull-sponsoring op de door de Mercedes aangedreven Williams.

Albon behoudt de steun en interesse van Red Bull Racing zo maakte Christian Horner gisteren bekend via een persverklaring die direct volgede op het nieuws dat Alexander Albon volgend jaar rijdt in de Williams. Eerder stelde Toto Wolff dat de banden met Red Bull Racing volledig verbroken zouden moeten worden als Albon voor het team komt te rijden, aangezien Williams wordt voortgedreven door Mercedes-krachtbronnen. Het is niet precies duidelijk in hoeverre Albon nu nog aan Red Bull gelinkt is, op papier.

Toto Wolff's invloed toch niet zo groot?

De Brits-Thaise coureur werd gisteren aangekondigd als racecoureur naast Nicholas Latifi bij Williams voor het volgende seizoen. Albon reed sinds hij werd vervangen door Sergio Perez bij Red Bull Racing in de DTM en is test- en reservecoureur voor het team van Max Verstappen. Als Williams-teambaas Jost Capito wordt gevraagd om bevestiging dat het nieuwe contract van Albon dan ook inhoudt dat Albon niet meer geassocieerd is met Red Bull Racing, antwoordt Capito: "Ik denk dat je dat zou moeten vragen aan Red Bull. Ik kan alleen vertellen dat hij Williams-coureur is in 2022. Punt."

Bij de bekendmaking van het nieuws werd een foto gepresenteerd waarop Albon te zien is in een T-shirt met daarop AlphaTauri-logo's.

Capito laat de nodige vragen open als hij zegt: "Ik herhaal: Alex zal Williams-coureur zijn in 2022 en wij zullen besluiten wat hij wel of niet doet."

Instemming motorleverancier niet benodigd

Capito stelt wel dat hij de instemming van hun motorleverancier niet nodig heeft om de deal met Albon te sluiten, ondanks dat Wolff de beschikbaarheid van Nyck de Vries erbij betrok. De Vries staat onder contract bij Mercedes en won dit jaar het Formule E-kampioenschap.

"Toto begrijpt dat wel.."

Capito: "Ik heb een langdurige relatie met Toto en ik denk dat hij vrij goed begrijpt wat wij nodig hebben. Ik twijfel er niet over dat Nyck een plekje in de Formule 1 verdient, maar als wij kijken naar de jeugd en ervaring, dan heeft Alex het voordeel. Toto begrijpt ook dat ons team geen Mercedes-sateliet is, dus hij respecteert dat het ons recht is om keuzes te maken die correct zijn in ons opzicht."

Capito sluit logo's van Red Bull op de Williams niet uit

Het wordt helemaal fascinerend als Capito niet uitsluit dat er volgend jaar logo's van Red Bull Racing verschijnen op de Williams. Daarmee worden de geruchten luider dat Williams wel eens kan overstappen op Red Bull-krachtbronnen als later de motorendivisie Red Bull Powertrains opgestart is.

"Ik ga niet zeggen dat Red Bull-logo's zullen verschijnen op onze auto of niet, maar ik heb heel lang met mensen van dat bedrijf gewerkt, al vanaf eind jaren '90 toen ik nog bij Sauber werkte. Ik herhaal nog maar eens: dit betekent niet dat er logo's op onze auto's verschijnen of niet. Laten we afwachten."