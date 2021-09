Nog veel onzekerheden omtrent de Turkse Grand Prix

In de tijden van corona blijft de Formule 1-kalender er eentje vol onzekerheden. Het is namelijk nog steeds de vraag of de Turkse Grand Prix wel door kan gaan. Turkije staat namelijk op de rode lijst van Groot-Brittannië en daar resideren de meeste teams.

Op 16 september komt de Britse overheid met een nieuwe update van hun rode lijst. Alle mensen die de UK binnen komen terwijl ze in een rood land zijn geweest moeten 10 dagen in quarantaine. Dit zou niet handig zijn voor het Formule 1-personeel. De Turkse Grand Prix staat namelijk van 8 tot 10 oktober op de planning terwijl ze op 22 oktober weer in Austin moeten zijn voor de Amerikaanse GP.

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is zich er van bewust dat er nog veel onduidelijk is. In gesprek met Motorsport.com kijkt hij naar het wel of niet doorgaan van de race bij Istanboel: "Dit is alles wat we nu kunnen leveren qua informatie. En tot nu toe is alles stabiel. Dus laten we hopen dat er niet gebeurd waardoor de situatie kritischer wordt maar tot nu toe is dat bevestigd." De Italiaan weet echter één ding wel zeker: "Het enige wat ik weet is dat de verkoop in Turkije heel erg goed gaat dus dat is heel goed nieuws."