Ralf Schumacher doet duit in zakje over Haas-rel: "Gedrag Mazepin levensgevaarlijk"

Waar het de afgelopen jaren redelijk vredig verliep tussen de coureurs bij Haas, is dat dit jaar wel anders. Mick Schumacher en Nikita Mazepin hebben het regelmatig met elkaar aan de stok. Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe ging het mis toen Mick Schumacher op hoge snelheid in een sprintje richting de finishvlag bijna de muur in werd geduwd door zijn teamgenoot.

Guenther Steiner wist dat brandje toen nog wel te blussen. Afgelopen weekend op Zandvoort sloeg de vlam weer in de pan. Sebastian Vettel werd slachtoffer van het gebakkelei tussen de twee Haas-coureurs tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Vettel moest een ontwijkende manoeuvre uitvoeren en zag zijn snelle tijd als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Na de kwalificatie bekritiseerde de Russische Mazepin de zoon van Michael Schumacher nogal in felle bewoordingen. Hij beschuldigde Mick Schumacher ervan dat interne regels over wie vooraan zou rijden niet werden gerespecteerd. Vettel moest zijn snelle ronde afbreken nadat hij op volle snelheid in de ankers moest om de witte bolides te ontwijken. Volgens Mazepin had Mick Schumacher zijn laatste poging "verneukt" om zijn snelste tijd te verbeteren.

Mazepin zorgt voor gevaarlijke situatie bij pitsingang

Tijdens de race was het weer mis: tijdens de eerste ronde dwong Mazepin zijn teamgenoot op gevaarlijke wijze op volle snelheid richting de ingang van de pitstraat. Schumacher reed met zijn rechter voorwiel over de lijn van de pitsingang en raakte een rood-witte kegel, waarmee hij zijn voorvleugel beschadigde. Het gevaarlijke moment was direct gevolg van het agressieve verdedigingswerk van Mazepin. De sfeer binnen het team werd er niet beter op, al hield Schumacher zich volgens journalisten behoorlijk in na afloop van de race.

Ralf Schumacher neemt het op de Duitse tegenhanger van Sky Sports op voor zijn neefje Mick Schumacher. "Mick bevond zich in een perfecte positie om in te halen toen Mazepin hem van de baan duwde, waarbij hij ook Micks voorvleugel brak. Deze acties, bij deze hoge snelheden, zijn levensbedreigend.

"Geen plaats voor in F1"

Volgens Schumacher is er voor dit soort acties geen plaats in de Formule 1. "De risico's die hij neemt gaan niet samen met zijn talent. Hij ziet er overweldigd en gefrustreerd uit. Guenther Steiner moet nu dringend ingrijpen. Zelfs als het geld nodig is, mag het niet de prijs zijn om zijn team in gevaar te brengen."

Na de Grand Prix zei Haas F1-teambaas Guenther Steiner dat de lucht geklaard was na een stevig gesprek met zijn coureurs.