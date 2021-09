Achtergrond: Verdwijnt de harmonie bij Mercedes nu George Russell teamgenoot wordt van Lewis Hamilton?

Verdwijnt met het vertrek van Valtteri Bottas ook de harmonie binnen het team van Mercedes? Nu George Russell is aangekondigd als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes in 2022 is het wachten op heibel binnen het team.

Althans, dat zei Tv-commentator Martin Brundle onlangs op die Britse TV-zender Sky Sports F1. Volgens Brundle zal Russell willen laten zien dat hij niet bereid gaat zijn de tweede viool te spelen bij Mercedes. Daarnaast is de volledig Britse line-up bij Mercedes niet de voorkeur van Lewis Hamilton. De Brit liet gisteren weten dat hij Valtteri Bottas de beste teamgenoot aller tijden vindt. Eerder liet Hamilton al meermaals weten dat hij de noodzaak niet ziet om Valtteri Bottas te vervangen. De Finse Bottas hielp het team sinds 2017 aan de wereldkampioenschappen en legde Lewis Hamilton nooit een strobreed in de weg.

Russell ongekend populair in Groot-Brittannië

Ook niet onbelangrijk: De 23-jarige Brit is bijzonder snel tijdens kwalificaties en mateloos populair in Groot-Brittannië. Tijdens de onlangs verreden Grote Prijs van Groot-Brittannië klonk er dan ook een brullend applaus vanuit het publiek, toen George Russell zijn Williams F1-bolide naar de top tien wist te kwalificeren.

"Wrijving zal ontstaan binnen Mercedes"

Martin Brundle liet onlangs weten: “Als Russell bij Mercedes wordt binnengehaald, dan zal er wrijving ontstaan tussen hem en Lewis. Daar bestaat geen twijfel over, want George zal pittig zijn en zal zichzelf willen bewijzen en zijn ellebogen uitsteken. Mercedes moet ook naar de toekomst kijken en nadenken hoe het team er over twee of drie jaar uitziet. Ze hebben een coureur nodig die de race wint als Lewis dat niet doet en ze hebben de snelste auto."

Verkeerde keelgat

Vorige week nog schreef Daily Mail dat het Hamilton in het verkeerde keelgat was geschoten toen hij op de hoogte zou zijn gebracht van de beslissing van Toto Wolff om Russell naar het team van Mercedes te promoveren.

De krant schreef: "Toto heeft de keuze laten vallen op George. Lewis is dat verteld en hij is daar niet blij mee. Hij wilde Valtteri als teamgenoot want hij is collegiaal en net niet snel genoeg om hem in de problemen te brengen, maar dat is niet wat er gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat het totaal in het verkeerde keelgat is geschoten."

Bottas' rol onderschat?

Mika Häkkinen - manager van Valtteri Bottas - liet onlangs weten dat de rol van Bottas bij het winnende team van Mercedes de laatste jaren lijkt onderschat.

Häkkinen liet een aantal weken geleden nog weten: "Dit teamwerk tussen coureurs is zo'n belangrijk aspect voor een topteam. Mercedes weet als geen ander wat er kan gebeuren als twee coureurs met elkaar vechten op een manier die destructief kan zijn. Een deel van Valtteri's taak sinds hij bij hen kwam, was om naast Lewis te werken, zo hard mogelijk te pushen, maar de communicatie beter te laten verlopen. Het creëren van een positieve sfeer in het team en in dezelfde richting te denken is een essentiële kwaliteit."

"Het is belangrijk als je het dominante team bent, maar het wordt cruciaal als je zware concurrentie hebt of, zoals in 2022 zal gebeuren, een geheel nieuwe reeks voorschriften arriveert. Regelgeving die erop gebaseerd is dat de twee coureurs harder dan ooit werken om het team een ​​solide basis te geven om vanuit te werken", zo verklaarde Mika Häkkinen onlangs.

Geen kerstkaart

In 2007 reed Lewis Hamilton naast Fernando Alonso bij McLaren-Mercedes. De twee waren dat jaar meer met elkaar in gevecht dan met de concurrentie. Na het seizoen - geen gezellig jaar - vertrok Fernando Alonso. De twee coureurs hadden precies evenveel punten gescoord, maar konden het toen niet winnen van Kimi Raikkonen die het kampioenschap nipt won met Ferrari. Lewis Hamilton werd in 2016 verslagen door zijn teamgenoot Nico Rosberg die dat jaar het kampioenschap won. De twee sturen elkaar wellicht nog altijd geen kerstkaart.

Russell nederig?

George Russell zelf schrijft dat hij vooral het vertrouwen van Mercedes betaald wil zetten, en dat lijkt te duiden op een bescheiden opstelling. De vraag is echter hoe lang Russell bescheiden zal blijven bij het team van Mercedes. Gaat hij het accepteren als hij - zoals Bottas afgelopen zondag nog werd opgedragen - van zijn gas moet ten faveure van Lewis Hamilton?

Russell zelf laat vandaag bij de bekendmaking van het nieuws weten: "Mijn doel moet zijn om het vertrouwen te belonen dat Toto het team en het bestuur in mij hebben gesteld door ervoor te zorgen dat ik mijn rol speel in het voortzetten van dat succes en ik wil dat mijn nieuwe teamgenoten trots zijn."

"Aller beste aller tijden"

“Natuurlijk is een van die nieuwe teamgenoten naar mijn mening de beste coureur aller tijden. Ik heb tegen Lewis opgekeken sinds ik in de skelter zat en de kans om te leren van iemand die zowel op als naast de baan een rolmodel is geworden, kan mij als coureur, professional en mens alleen maar ten goede komen."