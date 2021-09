Toto Wolff blij met komst Russell: "Winnaar in elke klasse waar hij heeft gereden"

De langverwachte kogel is eindelijk door de kerk: George Russell is in 2022 Mercedes-coureur. Natuurlijk is Russell zelf vol vreugde maar ook teambaas Toto Wolff is in zijn nopjes.

De Oostenrijker is tevreden en prijst de talentvolle Brit de hemel in. Hij wordt geciteerd door de officiële Formule 1-site: "We zijn heel blij dat we kunnen bevestigen dat George de kans krijgt om een volgende stap in zijn carrière te zetten en naar Mercedes komt. Hij was een winnaar in elke raceklasse en heeft de afgelopen drie seizoenen bij Williams laten zien wat hij in de toekomst in de Formule 1 kan laten zien."

Russell treft bij het team van Mercedes zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als teamgenoot. Wolff weet ook dat dit nogal een verandering is ten opzichte van Russells huidige situatie: "Nu is het onze uitdaging om nog meer te laten leren in onze omgeving naast Lewis, de beste coureur allertijden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat als hun relatie gaat groeien ze een sterk team gaan vormen en gaan presteren voor Mercedes op en naast de baan."

Toch wil Wolff Russells voorganger Valtteri Bottas nog van harte bedanken: "Valtteri heeft het fantastisch gedaan de afgelopen vijf jaar en was een belangrijk onderdeel van ons succes. Samen met Lewis heeft hij een voorbeeld gesteld hoe je als teamgenoten met elkaar moet omgaan. Dat is een belangrijk wapen geweest in onze strijd om het kampioenschap."