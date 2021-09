Geen aanpassingen aan format met sprintrace tijdens Italiaanse Grand Prix op Monza

Het nieuwe 'sprintkwalificatie'-format van F1 keert dit weekend in Monza terug zonder wijzigingen of aanpassingen.

Stefano Domenicali, Ross Brawn en veel coureurs en teams verklaarden het debuut op Silverstone van de sprintrace op Silverstone als een succes.

Het nut van de training tussen de kwalificatie van vrijdag en de sprint op zaterdag wordt nog wel betwijfeld.

"Volgens de reglementen mogen we na de kwalificatie niets aan de auto veranderen", zei kampioenschapsleider Max Verstappen. "Dus wat is dan het nut van de andere oefensessie? Dat maakt niet meer uit."

F1-racedirecteur Michael Masi zegt echter dat de tweede proef van de sprintkwalificatie voorafgaand aan de Italiaanse GP dit weekend met precies dezelfde routine zal verlopen.

"Er zullen geen veranderingen zijn", zei hij op Zandvoort.

"Na de eerste ervaring op Silverstone hadden we een zeer vruchtbare discussie met de deelname van de FIA ​​en alle teams en we waren het er allemaal over eens dat alles volgens exact dezelfde regels zal verlopen op Monza. "Daarna zullen we weer bij elkaar komen en nadenken over de vraag of we wijzigingen moeten aanbrengen voor de derde", voegde Masi eraan toe.

De Formule 1 heeft bevestigd dat de derde en laatste proef in Brazilië zal plaatsvinden.