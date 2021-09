Internationale media prijzen Max Verstappen de hemel in na F1 Dutch Grand Prix Zandvoort

De internationale pers prijst Max Verstappen de hemel in na de Grand Prix van Nederland op het CM.com Circuit Zandvoort. De media komen superlatieven tekort om de daden van Verstappen tijdens de F1 Heineken Dutch Grand Prix te beschrijven. Een bloemlezing.

Het Britse Sun: schrijft dat Lewis Hamilton meent dat hij zou zijn 'beroofd' van de kans om te winnen op Zandvoort vanwege de mislukte strategie van Mercedes. "Het Oranje Leger van Verstappen organiseerde een volksfeest in Zandvoort, en onder druk van hoge verwachtingen bleef hij gefocust."

Tuttosport meldt dat Zandvoort een "happening" is: "Max viert een GP-feestje. Zandvoort wordt een happening. Hamilton moet vechten als een leeuw om de fout van Mercedes goed te maken. Hij moet buigen voor de concurrent die zijn troon wil veroveren."

"Max, Prins der Nederlanden"

Volgens de Italiaanse roze sportkrant La Gazetta dello Sport is "Max, Prins der Nederlanden". De krant schrijft een film te hebben gezien met een glorieus "Happy end" voor Max Verstappen. "Hij had koning Wilhelm Alexander en 70.000 fans niet kunnen teleurstellen", zo stelt de Italiaanse sportkrant. Corriere dello Sport schrijft in soortgelijke bewoordingen over Verstappen: "Max, Prins van Nederland. Hij creëert de perfecte race, zelfs Lewis Hamilton moet zich overgeven. Het eveneens Italiaanse Corriere della Sera schrijft: "Hollandse extase voor Verstappen. Zijn kracht is dat hij onverzadigbaar is."

"Koning van Zandvoort"

Volgens Sport is Max Verstappen niet slechts een zoon van een koning, maar de koning zélf: "Verstappen, de onbetwiste koning van Zandvoort. Er wacht ons ongetwijfeld een spannend en ontketend duel tussen de twee topfavorieten voor het WK. Verstappen ligt voor, maar hij is gewaarschuwd: Hamilton kan altijd terugslaan."

"Profeet in eigen land"

Na een prins, een koning, blijkt Verstappen zelfs ook een profeet. ALS schrijft: "Dankzij Verstappen een nationale feestdag, hij wordt een profeet in eigen land. De Nederlander zet weer een steen op de muur die hij aan het bouwen is om Hamilton en de Silver Arrows te isoleren."

The Guardian roemt Verstappen als een "geweldige gastheer" die wordt "beloond met een terugkeer aan de top van het klassement. De krant schrijft verder: "Dit seizoen blijft eb en vloed. Voor Hamilton is de vorm van de Nederlander en het Red Bull-team een ​​grote zorg." Het Spaanse El Mundo Deportivo waardeert dat Verstappen het in zijn eentje opneemt en wint van twee Mercedessen, zonder hulp van zijn teamgenoot. "Verstappen weert de dubbele Mercedes-aanval af. Hij zal nooit vergeten wat hij voor volle, oranje gelederen heeft meegemaakt. Max liet Lewis nogmaals zien dat hij veel meer moet zweten als hij de achtste wereldtitel wil claimen ."

"Verstappen is nu weer favoriet"

Volgens het Spaanse Marca is de Limburgse Red Bull Racing-coureur nu weer topfavoriet voor de wereldtitel dit jaar in de Formule 1: "Een demonstratie van Verstappen, een perfecte race voor de Nederlander. Hamilton heeft alles geprobeerd, maar kon nooit echt gevaarlijk worden voor zijn rivaal. Verstappen is nu weer de favoriet, hij wil Hamiltons achtste wereldtitel voorkomen."