Davina Michelle denkt dat Dutch Grand Prix aantoont dat festivals weer mogelijk zijn

Zangeres Davina Michelle zegt dat festivals weer mogelijk moeten zijn na de Grand Prix op Zandvoort. De zangeres bracht voor én na de race het Wilhelmus ten gehore en zegt achteraf geen verschil te zien tussen een festival en de Grand Prix.

Dat vertelde de zangeres in de talkshow HLF8 van Johnny de Mol op SBS6. "Dit was een festival, en daarom lag alles onder vuur. Wat ik deed was een ereding. Als ik was gevraagd om met een show gratis het publiek warm te houden, had ik het ook niet gedaan. We hebben nu laten zien dat het gewoon kan. Er is geen verschil tussen dit evenement en de festivals. Dus let's go!"

Op vrijdag was er vanuit de evenementensector en de politiek kritiek op de Grand Prix omdat er een grote mensenmassa ophoopte achter de hoofdtribune, na een probleem met het betalingssysteem bij de horecaverkooppunten. Demissionair minister Hugo de Jonge zei dat de praktijk op Zandvoort "schuurt" met de regels. De organisatie greep in met bijvoorbeeld extra personeel en andere looproutes om de problemen op te lossen.

Max Verstappen wist de Grand Prix van Nederland te winnen voor het thuispubliek van zo'n 70.000 toeschouwers die maximaal per dag werden toegelaten.