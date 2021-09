Lewis Hamilton treurt om vertrek Valtteri Bottas bij Mercedes: "Beste teamgenoot ooit"

Lewis Hamilton laat zojuist via sociale media weten dat hij Valtteri Bottas zal missen als trouwe teamgenoot bij Mercedes. Hamilton schrijft dankbaar te zijn voor de samenwerking en prijst Bottas als zijn "beste teamgenoot ooit".

Valtteri Bottas vertrekt na dit seizoen naar Alfa Romeo, zo werd maandag bekend. De afgelopen vier jaar hielp Bottas om Hamilton het wereldkampioenschap te laten veroveren met Mercedes.

Hamilton schrijft op Twitter: "Ik ben ongelooflijk trots dat ik vijf jaar lang naast Bottas heb mogen werken. We zijn samen onderdeel geweest van een team dat vier constructeurstitels binnenhaalde en we hebben daarin elkaar steeds gemotiveerd om het onderste uit de kan te halen. Valtteri is de beste teamgenoot waarmee ik ooit heb samengewerkt."

I’m immensely proud to have worked alongside @ValtteriBottas for the last 5 yrs. We’ve been part of a team that has delivered 4 Constructors’ Championships and we’ve motivated one another to keep pushing through the ups & downs. Thank you VB🙏🏾 let’s finish strong. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 6, 2021

Hamilton schrijft verder: "Jouw snelheid en veerkracht is echt imponerend. Wat wat jou nu echt kenschetst is het feit dat je een goed mens bent en bovenal ben je een echte gentleman. Je bent groter en beter dan je denkt. Er ligt nog een grote toekomst voor je."

Tweede viool

Bottas was altijd duidelijk de tweede coureur binnen het team van Mercedes. Dat bleek ook afgelopen zondag toen Bottas "uit voorzorg" naar de pitstraat werd geroepen voor zachte banden. De waarheid was dat hij niet voor Lewis Hamilton mocht eindigen, omdat Hamilton vlak voor het einde van de race nog een extra pitstop zou maken terwijl Hamilton vóór lag op Bottas. Hamilton wisselde naar de zachte band en wist inderdaad met de snelste raceronde het laatste extra punt te scoren.

Voormalige teamgenoten van Lewis Hamilton

De eerste teamgenoot van Hamilton in de Formule 1 was Fernando Alonso in 2007. Beiden eindigden op een gelijk aantal punten in dat wereldkampioenschap. Heikki Kovalainnen was Hamilton's teamgenoot in 2008 en 2009, de Fin wist toen slechts één race te winnen. In 2010 kwam Jenson Button naast Hamilton rijden bij McLaren. In 2011 scoorde Button meer punten dan Hamilton. Vanaf 2013 was Nico Rosberg Hamilton's teamgenoot bij Mercedes, waar Rosberg in 2016 het wereldkampioenschap won.