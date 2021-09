Toto Wolff reageert op vertrek Bottas: "Hij zal voor altijd deel uitmaken van de Mercedes-familie"

Toto Wolff zegt dat Valtteri Bottas "voor altijd deel zal uitmaken van de Mercedes-familie". Dat stelt de Mercedes-teambaas in reactie op het nieuws dat Bottas na dit seizoen vertrekt naar het team van Alfa Romeo. Nu Bottas vertrekt, steekt Wolff de loftrompet over de Finse Bottas die na dit seizoen niet langer de teamgenoot is van Lewis Hamilton bij Mercedes.

Volgens Wolff heeft Bottas de "benchmark-partnerschap" gesteld ten opzichte van teamgenoot Lewis Hamilton. Tot nu toe presteerde Bottas het om 54 keer op het podium te komen met Mercedes. Daarbij scoorde hij negen keer een overwinning, pakte hij 17 keer pole position en hielp hij vier keer bij het winnen van het constructeurskampioenschap.

Toto Wolff stelt: "Samen met Lewis heeft hij een benchmark-partnerschap opgebouwd tussen twee teamgenoten in de sport, en dat is een waardevol wapen geweest in onze kampioenschaps-gevechten en dat heeft ons aangezet voor ons grote succes. Hij zou het absoluut verdiend hebben om bij het team te blijven, en ik ben blij dat hij volgend jaar een spannende uitdaging bij Alfa heeft kunnen kiezen om zijn carrière op het hoogste niveau van de sport voort te zetten. Als de tijd daar is, zal hij ons verlaten met enorme goodwill van elk lid van het team, en hij zal voor altijd deel uitmaken van de Mercedes-familie."

Wolff is maanden bezig geweest met het doorhakken van de knoop over welke coureur hij zou kiezen als teamgenoot voor Lewis Hamilton in 2022. Eind 2016 legde Wolff de voormalige Williams-coureur Bottas vast nadat Nico Rosberg bekend maakte dat hij zijn kampioenschap in het jaar daarna niet wilde verdedigen als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes.

De beslissing was geen gemakkelijke, zegt Toto Wolff. "Dit was geen gemakkelijk proces of een duidelijke beslissing voor ons. Valtteri heeft de afgelopen vijf seizoenen fantastisch werk geleverd en hij heeft een essentiële bijdrage geleverd aan ons succes en onze groei."