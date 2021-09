Max Verstappen maakt zelfs indruk op Ronald de Boer: "Ik vind het zo geweldig"

De zegentocht van Max Verstappen blijft niet onopgemerkt in Nederland. De tribunes op Zandvoort op een geplaceerde manier propvol en 3,3 miljoen Nederlanders hebben de race op de televisie gezien.

Ook bij de voetbaltalkshow Rondo ging het over de prestaties van de succesvolle Verstappen. Oud-voetballer Ronald de Boer had ook naar de race gekeken en was vol met complimenten: "Ik vind het zo geweldig wat hij laat zien. De beelden spreken voor zich. Het is onze nationale held. Het is indrukwekkend wat een sportman kan doen met dit land. het is voor ons gewoon een superster."

De aandacht voor Verstappen wordt alleen maar groter en zondag liet hij zien onder druk te kunnen presteren. Voorafgaand de race kreeg hij bezoek van koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Lang zal hij niet kunnen genieten van zijn succes, aankomend weekend staat de Grand Prix van Italië op de planning.