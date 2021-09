Niet Mercedes maar Aston Martin verantwoordelijk voor bijna straf Verstappen

Zaterdagochtend was het even billen knijpen voor Max Verstappen. De Nederlander moest zich ineens bij de stewards melden voor een voorvalletje een dag eerder. Hij zou hebben ingehaald onder de rode vlag in de training. Gelukkig voor Verstappen liep het met een sisser af.

Men dacht dat het voorval door rivaal Mercedes bij de stewards was aangekaart. De Duitse renstal heeft met Lewis Hamilton immers Verstappens grootste rivaal onder contract staan. Maar volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zat er toch echt een ander team achter: Aston Martin.

De Britse renstal had het voorval naar de stewards gebracht. De coureur waar Verstappen langs reed bij de rode vlag was namelijk hun coureur Lance Stroll. Mercedes-bons Toto Wolff bevestigde het nieuws: "Aston Martin begon het, toen raakten iedereen betrokken." De actie van Aston Martin had uiteindelijk geen enkele invloed. Verstappen bleef onbestraft en pakte de pole position en won de dag daarna de succesvolle Nederlandse Grand Prix.