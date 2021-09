Binotto mengt zich in Albon-soap: "Ik denk dat dat fout is"

De soap over een mogelijke overstap van Alexander Albon naar Williams blijft nog even voort kabbelen. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil namelijk dat Albon zijn Red Bull-banden verbreekt voor dat zitje. Nu heeft ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich met de kwestie bemoeid.

Deze week werd bekend dat Red Bull-reserve goeie kans maakt op een Williams-zitje voor 2022. Maar Williams rijdt met Mercedes-motoren en daardoor ziet Toto Wolff de transfer niet zitten. Binotto zegt tegen Crash.net het een vreemde gang van zaken te vinden: "Ik denk dat wat er gebeurd tussen team en coureur tussen team en coureur moet blijven. Als fabrikanten zouden we daar geen invloed op mogen hebben. Ik denk dat dat fout is."

Binotto is het duidelijk niet eens met de zaak: "Als een coureur de kans krijgt om te rijden moet hij de kans krijgen om te rijden, waar hij ook vandaan komt. Als het team hem een zitje wil geven moeten ze hem dat zitje geven." Het zijn ferme woorden van de gekrulde teambaas.

Doet Ferrari overigens niet hetzelfde bij Alfa Romeo en Haas? Daar krijgen Ferrari-talenten immers ook de kans achter het stuur. Binotto is er echter als de kippen bij om duidelijk te maken dat dit héél anders is: "Het gaat niet over een 'Ferrari stoeltje' bij Alfa. Het was contact van Alfa Romeo, de sponsor van Sauber."