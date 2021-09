Mercedes wil in Monza de leiding in het WK weer terug veroveren

Technisch directeur Andrew Shovlin van Mercedes zegt dat de Mercedes domweg niet snel genoeg was in Zandvoort om het te kunnen winnen van Max Verstappen. Het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hoopt volgende week in Monza de leiding in het coureurskampioenschap weer terug te pakken, laat Shovlin weten.

Shovlin: "Onze auto was niet snel genoeg vandaag en wij kwamen in de situatie dat wij hard ons best moeten doen in vuile lucht om bij te blijven en dat vergde teveel van onze banden. De snelheid aan de kop van het veld was ongelofelijk hoog en vanwge de bandenslijtage werden we gedwongen tot een twee-stopper. We verloren wat tijd tijdens de eerste stop toen Lewis naar de medium-band wisselde, terwijl Max dat kon pareren. Onze snelheid leek wat sneller op die band en wij konden het gat dichten en wat makkelijker volgen."

De 'trackside' technisch directeur van Mercedes vervolgt: "Wij hadden niet veel opties bij de laatste pitstop. Wij besloten om relatief vroeg te stoppen, wellicht was dat optimistisch, in de hoop dat zij zouden kiezen voor de zachte band, maar zij kozen voor de harde band en die werkte goed voor hen, dus dat was dat."

Over Valtteri Bottas zegt Shovlin: "Valtteri had een recht-toe, recht-aan race die waarschijnlijk niet zo opwindend was als hij had gehoopt. Hij deed de één-stopper goed, maar met een raamwerk tegen het einde maakten wij een extra stop uit voorzorg tegen het einde. Al met al een solide weekend voor hem en het is fijn om hem terug te zien komen naar de derde plek in het coureurskampioenschap."

"Met Lewis kregen wij het voor elkaar om het extra punt voor de snelste raceronde te veroveren en dat was een beetje de schade beperkt houden, maar wij hadden hier niet de snelste auto en dat moeten wij zien aan te pakken voor Monza waar wij de leiding in het kampioenschap voor coureurs terug willen veroveren."