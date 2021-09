Lewis Hamilton heeft vrede met zijn tweede plek op Zandvoort

Lewis Hamilton reageert voor de camera's van ZiggoSport en Sky Sports F1 sportief op zijn nederlaag op Zandvoort. De Brit werd afgetroefd door Max Verstappen, maar de Brit heeft vrede met zijn tweede plek. "Wat een race en wat een publiek. Ik feliciteer Max, want hij heeft het geweldig gedaan. Ik heb werkelijk alles uit mijn auto gehaald, ging er vol voor, maar hij was gewoon sneller."

Hamilton reed de hele race vlak achter Verstappen en komt bij de finish uiteindelijk twintig seconden tekort, omdat hij op het laatst nog een pitstop maakte om het extra punt te scoren voor de snelste raceronde. "Die laatste snelle ronde was het beste van mijn hele race. Dit is een fantastische baan en zeker één van mijn favoriete circuits nu. Ik kon gewoon weinig doen. Alles had perfect moeten gaan om een kans te maken om Max in te halen, maar dat was niet het geval. Met de tweede plaats en de derde voor Vallteri Bottas hebben we wel goede zaken gedaan in het constructeurskampioenschap en dat is ook wat waard."

Hamilton prijst het publiek op Zandvoort. "De mensen gingen helemaal uit hun dak, wat een energie. Ik houd natuurlijk het meest van de Britse fans op Silverstone, maar wat ik hier heb mogen meemaken is echt fantastisch. Al die mensen zo dicht op de baan en dan die passie; dit hebben we nodig in de Formule 1. Silverstone is ook prachtig, maar de tribunes staan zo ver weg dat de mensen een verrekijker nodig hebben om wat van de race te kunnen zien", zo prijst de nummer twee in de stand om het wereldkampioenschap Formule 1 de nieuwe race op Zandvoort.