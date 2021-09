Pierre Gasly: "Als je op zo'n manier over de baan vliegt is dat heel speciaal"

Achter het gevecht tussen Max Verstappen en de Mercedessen wist Pierre Gasly zijn hoofd koel te houden. De Franse AlphaTauri coureur wist zijn vierde startplaats te verzilveren en reed een foutloze race.

Na afloop van de race stond hij voor de microfoon van de internationale media om eventjes terug te kijken op zijn wedstrijd: "Ik ben heel blij voor het hele team en ook voor mijzelf. We hebben fantastisch werk geleverd het hele weekend. De auto was heel erg sterk. Als de auto op zo manier over de baan vliegt is het heel speciaal."

Gasly is heel blij hoe zijn seizoen tot nu toe verloopt: "Het is waarschijnlijk het beste seizoen dat het team ooit heeft gehad. Ik moet zeggen dat de inhaalactie op Alonso heel goed voelde. Ik wilde hem verrassen. Het was een hele mooie."