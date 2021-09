Toto Wolff: "Als Red Bull de snelste auto heeft is het lastig"

Toto Wolff zag vandaag zijn coureurs in volle vaart jagen op de Red Bull van Max Verstappen. Het lukte niet, de Nederlander won. De Mercedes-teambaas was na afloop sportief.

Voor de camera's van Sky Sports keek Wolff terug: "Als ze de snelste auto hebben is het lastig wat je ook probeert met de strategieën, alle credits naar Red Bull ze waren foutloos vandaag."

Mercedes probeerde op strategisch gebied toe te slaan maar het mislukte volledig. Wolff heeft het achteraf ook door: "We hadden een kleine undercut. We timde het verkeer achteraf gezien weet je het altijd beter. We verwachtten niet dat ze naar de harde band gingen, we dachten dat we ze in het begin misschien onder druk konden zetten op de softs maar het is wat het is. Ik denk dat het een gok was op de harde band."