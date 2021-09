Max Verstappen wint thuisrace op Zandvoort: "Ongelofelijk"

De verwachtingen waren erg hoog en het was niet makkelijk om daaraan te voldoen, maar het is gelukt. Dat zegt Limburger Max Verstappen nadat hij uit de Red Bull Racing-bolide stapt na het winnen van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix.

Met zijn winst in de Nederlandse duinen pakt Max Verstappen de leiding over van Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlander treedt daarmee in de voetsporen van de overleden Niki Lauda die 36 jaar geleden de laatste Grand Prix op Zandvoort op zijn naam schreef. De gedroomde winnaar zegt na afloop voor de microfoon van Robert Doornbos: "Zoals je kunt horen, dit is geweldig. De verwachtingen waren vooraf aan het weekend al heel hoog en het is nooit makkelijk om daaraan te voldoen. Ik ben natuurlijk zo ongelofelijk blij om hier te winnen en ook het kampioenschap weer te leiden. Dat is ongelofelijk."

De Limburger heeft een glimlach van oor tot oor en hij ziet dat het een bijzondere dag is vandaag. "Het is een geweldige dag, de start was heel belangrijk, ik denk dat wij dat goed deden. Mercedes heeft het ons niet makkelijk gemaakt, maar we konden ze goed counteren met de pitsstops. We kunnen heel tevreden zijn met deze teamprestatie", stelt Max Verstappen.

Verstappen stuurde zijn Red Bull Racing voor het oog van de koninklijke familie naar de eerste plaats en troefde Hamilton af. De Brit pakte wel het laatste punt voor de snelste raceronde door in de voor laatste ronde te wisselen naar de zachte banden. Verstappen heeft nu drie WK-punten voorsprong op Lewis Hamilton.