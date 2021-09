Lewis Hamilton wil Max Verstappen pakken bij de pitstops op Zandvoort

Het team van Mercedes wil Max Verstappen pakken met hun pitstopstrategie. Dat heeft het team laten weten na de kwalificatie waarbij Verstappen sneller was dan de rest. De Limburger staat er echter alleen voor, aangezien Sergio Perez start vanaf de zestiende plaats.

Mercedes-baas Toto Wolff onthult dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op een andere strategie startten. "Max moet de keuze maken of hij voor één pitstop gaat of twee. Wij kunnen met twee coureurs de twee verschillende strategieën uitvoeren."

Verstappen pakte pole position voor de F1 Heineken Dutch Grand Prix. De beide Mercedessen starten achter Verstappen. Naar verwachting is in halen geen sinecure op het smalle en bochtige circuit door de duinen. Het komt dus aan op tactiek.

Max Verstappen komt drie WK-punten tekort op Lewis Hamilton in de voorlopige tussenstand om de wereldtitel. "Het zal niet meevallen, want Max was wel sneller dan wij. Het gaat zondag ook niet alleen om strategie, maar ook over het zo goed mogelijk benutten van de banden, die fors slijten op dit circuit", stelt Lewis Hamilton.