Er ging veel mis tijdens snelste ronde Max Verstappen in kwalificatie: "Had dus sneller gekund"

Max Verstappen kaapte met slechts een marge van 0,038 van een seconde de pole position voor de neus van Lewis Hamilton weg. De Nederlander had de klepel flink naar beneden tijdens zijn snelste ronde, maar het rondje dat hem de pole position verschafte bleek verre van ideaal, vertelt Verstappen na afloop.

Na de kwalificatie verschijnt de Nederlander voor de camera bij ZiggoSport. Verstappen vertelt: "De ronde zelf was op zich wel goed, alleen uitkomen bocht drie schakelde ik op, maar het was zo hobbelig, dus toen ging 'ie van de vier naar de zes, in plaats van vier, vijf, zes. Dus ik verloor anderhalf tiende na bocht zeven.

En daar hield het niet bij op, want er ging nog meer technisch niet helemaal goed tijdens zijn ronde, zo legt Verstappen uit. "Blijkbaar had ik ook m'n DRS niet open na de laatste bocht. Ik heb niet gezien dat 'ie dicht zat, maar ik heb geen idee waarom, want ik heb wel op die hendel geklikt. Maar uiteindelijk zat het dicht bij elkaar. Er zat nog wel wat in, als die dingetjes niet waren gebeurd. Uiteindelijk is het wel goed genoeg en de auto voelde een stuk beter dan op de vrijdag."