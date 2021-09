Toto Wolff: "Ik denk dat we tevreden moeten zijn"

Alhoewel Max Verstappen pole pakte was het een succesvolle middag voor Mercedes. Lewis Hamilton kwalificeerde zich als 2e en Valtteri Bottas werd 3e.

Na afloop was Mercedes-teambaas Toto Wolff blij met de kwalificatie voor de camera's van Sky Sports: "Ik denk dat we tevreden moeten zijn met waar we zijn geëindigd. Lewis verloor gister veel tijd en kreeg toen maar 1 rondje voor elkaar. P2 en P3 is een goed startpunt. Ik denk dat hij de auto heeft outperformed. Dat was een top rondje. Ik denk dat als er morgen iets gebeurd, zelfs als het niet onze fout is, zullen ze hier die oranje dingen afsteken. Ik hoop dat we een top race hebben. Ze zijn heel eerlijk geweest en hebben ons niet uitgefloten."

Het zal er morgen om gaan spannen, weet ook Wolff: "Het zal gaan om het overleven met een eenstopper morgen. Max moet kiezen of hij voor een eenstopper of tweestopper gaat. Ik denk dat we allebei de strategieën kunnen uitvoeren morgen. Twee auto's kunnen iets anders doen en dan als eerste en tweede finishen."