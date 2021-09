Max Verstappen na behalen tiende pole position: "Het wordt geen gemakkelijke race"

Max Verstappen is enorm blij met zijn tiende pole position van zijn loopbaan. De Limburger was op Zandvoort sneller dan Lewis Hamiton en Valtteri Bottas. Olav Mol van ZiggoSport sprak de legendarische woorden "Boeren, burgers, buitenlui, komt dat zien: pole nummer tien."

Max Verstappen pakt met 0,038 seconde pole position in Noord-Hollandse duinen. De Limburgse Red Bull Racing-coureur is enthousiast en het publiek gaat zijn z'n dak.

Verstappen: "Het is een geweldig gevoel om hier pole position te pakken. Vandaag was het ook heel erg genieten, de auto was geweldig te besturen. Dit circuit is geweldig tijdens de kwalificatie als alle brandstof uit de auto gaat en je een snelle ronde rijdt. Vandaag was het heel erg tof om de auto te besturen, dat is heel erg cool op deze baan."

Verstappen weet dat het geen makkelijke race gaat worden morgen. "Dit is de beste startpositie. We weten dat inhalen lastig gaat zijn. De banden hebben het lastig in de hoge snelheidsbochten. Vandaag was goed dus hopelijk kunnen we dat voortzetten morgen. Ik verwacht geen makkelijke race, het zijn veel ronden die wij hier rijden."