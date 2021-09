Onduidelijk of Sainz de kwalificatie gaat halen

het is nog niet zeker of Carlos Sainz na zijn crash in de derde vrije training wel van start kan gaan in de kwalificatie. De monteurs zijn nog hard bezig met het repareren van de auto.

Tegenover Sky Sports laat Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich uit over het incident: "De monteurs werken hard aan de auto. De auto moet nog steeds worden opgestart. Ik weet niet zeker of de auto klaar is voor de start van de sessie."

Gelukkig voor Sainz en Ferrari hoeft de versnellingsbak niet te worden vervangen. Dit betekent dat Sainz geen straf gaat krijgen voor de kwalificatie. Het is hopen voor de Spanjaard dat ie de kwalificatie haalt.