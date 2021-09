Red Bull Racing-coureur Max Verstappen kan een straf verwachten. De Red Bull Racing-coureur hield zich niet aan de regels van de rode vlag, wat bij de Formule 1 hoog op het lijstje staat.

Tijdens een rode vlag-situatie mogen de coureurs niet inhalen, maar dat deed Verstappen toch. Op de beelden, die zijn vrijgegeven, is duidelijk te zien dat de coureur, met nummer 33 op zijn bolide, zich niet aan de regeltjes houdt.

Gister besprak Sky Sports analist Anthony Davidson het voorval al. De Brit zei hier gisteren het volgende over: "In zijn ronde komt Verstappen door bocht tien. Er is een gele vlag en als hij door het verkeer komt is het rood. Als hij over de heuvel is het een rode vlag met een lamp in zicht. Er is een auto rechts, ik weet niet of de stewards hier naar gaan kijken. Hij kreeg over de radio te horen dat er een rode vlag is. Ik hoop dat de stewards dit toestaan."

Een rode vlag is heilig in de Formule 1, vanwege eerdere gebeurtenissen. Het is namelijk de veiligheid die Max schond. Hier staan gridstraffen van 5 tot 10 plaatsen op. Hij moet zich zo melden bij de wedstrijdleiding en krijgt dan zijn straf te horen.

Hieronder de beelden: