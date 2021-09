Max Verstappen: "Als ik mijn rondje kon afmaken, was ik snelste"

Max Verstappen had vrijdag de snelste tijd gereden als hij zijn rondje had kunnen afmaken tijdens de tweede vrije training van de F1 Heineken Dutch Grand Prix. Daarvan is de racende Limburger van overtuigd, vertelt hij na de eerste vrije trainingen op het circuit van Zandvoort.

De Red Bull Racing-coureur werd tijdens de eerste vrije training tweede, tijdens de tweede vrije training op Zandvoort werd hij vijfde.

Na afloop zei de Nederlander: "Het was echt fantastisch om ze allemaal in het oranje plezier te zien", vertelde Verstappen na zijn eerste trainingen op het 4,2 kilometer lange bochtige glooiende duien-circuit.

Verstappen legt uit: "Er zijn een paar dingen die we nog beter moeten begrijpen om meer snelheid uit de auto te halen, maar heel representatief waren mijn rondjes niet. Ik reed mijn snelste op een gebruikte set banden en de ronde die ik moest afbreken door de spin van Nikita Mazepin was denk ik een hele goede. Als ik die had kunnen afmaken, had ik waarschijnlijk bovenaan gestaan."