Gasly: "Inhalen in de race gaat heel moeilijk worden"

Voor veel coureurs was het even wennen om weer op Zandvoort te rijden. Pierre Gasly daarentegen had een prima dagje achter de rug. De Franse AlphaTauri coureur reed zich bij allebei de trainingen in de top tien.

Op de site van zijn team kijkt hij terug op zijn dag: "Ik moet zeggen, het was heel erg leuk vandaag, het is een fantastisch circuit om te rijden. Het is heel erg uniek, vooral bocht drie, het is alsof je in een rodelbaan zit met de banking daar. Natuurlijk werden de sessies vandaag onderbroken door rode vlaggen, dus het was lastig om ons hele programma te rijden maar het lukte nog steeds om veel te doen.”

Ook Gasly heeft een grote vrees voor het verkeer. Het was vrijdag heel druk op de baan wat voor veel problemen zorgde met coureurs die op een snelle ronde zaten. Gasly: “Ik denk dat verkeer morgen in Q1 een issue gaat worden en ik moet proberen om deze zooi te omzeilen. Vooruitkijkend naar de race denk ik dat het heel moeilijk gaat worden om in te halen dus een goede startpositie is belangrijk.”