Perez: "Ik was er niet echt bij vandaag"

Het was vandaag de dag van Max Verstappen. De Nederlander reed voor zijn eigen volk een redelijke dag. Maar zijn teamgenoot Sergio Perez was de hele dag kleurloos onderwerg.

De Mexicaanse Red Bull coureur had zelf ook wel door dat het geen top dag was. In een persbericht van Red Bull kijkt hij terug op vandaag: "Het circuit is heel anders dan andere banen, het is een unieke en fysieke uitdaging. Ik heb hier nog nooit gereden dus het is compleet nieuw en met zoveel rode vlaggen is het lastig om in een ritme te komen."

De Mexicaan werd in de eerste training slechts 16e en in de tweede training reed hij naar de 12e plaats. Niet echt top prestaties. Perez is zich ervan bewust: "Ik was er niet echt bij vandaag. Ik was niet geheel comfortabel vandaag dus er zijn een aantal dingen vanuit mijn kant waar we naar moeten kijken en waar we beslissingen moeten maken om alles uit het materiaal te krijgen."