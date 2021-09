Mercedes zit mogelijke Albon transfer dwars

Het is inmiddels duidelijk dat Alexander Albon aankomend jaar terecht kan bij Alfa Romeo en Williams. Niet iedereen is zo blij met de mogelijke transfer van de Red Bull-resereve.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaat in gesprek met Sky Sports in op het nieuws: "We doen ons best om hem aan een stoeltje te helpen. Hopelijk probeert Mercedes zijn kans bij Williams niet te blokkeren. Dat omdat hij gelinkt is aan Red Bull, het zou jammer zijn als een coureur daar de prijs voor moet betalen. Maar hopelijk gaat dat niet spelen."

Williams rijdt namelijk rond met Mercedes-problemen en Mercedes-talent George Russell is een van de coureurs bij de renstal uit Grove. Maar Horner merkt dat Mercedes het Albon nieuws niet leukt vindt: "Er zijn natuurlijk wat hordes. Hij heeft iets van vier telefoontjes gehad van het team hier naast om er niet te gaan rijden." Ongetwijfeld komt er snel een nieuw hoofdstuk aan deze soap.