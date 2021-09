Lewis Hamilton: "Niet het einde van de wereld"

Het was een middag om snel te vergeten voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De Britse Mercedes coureur viel al vroeg in de tweede vrije training stil met problemen.

In gesprek met Sky Sports keek Hamilton terug op de dag: "Ik verloor power. Ze vertelde me om te stoppen. Het is niet het einde van de wereld. Het is een prachtige dag als je kijkt naar het weer en er zijn zoveel mensen hier. Het is fantastisch om die energie te zien vandaag. We gaan de komende dagen zien hoeveel energie de Nederlandse fans brengen."

Maar Hamilton beseft zich ook wel dat hij veel tijd heeft verloren: "We hebben maar 20 minuutjes gereden en dat is natuurlijk een nadeel. Valtteri leek een goeie sessie te hebben maar hopelijk kunnen we morgen wat tijd inhalen." Hamilton was in de eerste training de snelste dus we kunnen hem natuurlijk nog niet helemaal afschrijven.