Motorprobleem Vettel zorgt voor rode vlag in Zandvoort

De eerste vrije training op Zandvoort ligt stil door motorproblemen bij Sebastian Vettel. De Duitser viel stil en parkeerde zijn Aston Martin aan het einde van de pits.

Rode vlag! 馃毄

Problemen bij Sebastian Vettel, die zijn auto moet parkeren & blussen 馃殥



'Engine failure', aldus de Duitser

De Duitser probeerde zelf te blussen maar dat liep spaak. Aangekomen bij het team gaf de Duitser aan dat er geen goede blusser aanwezig was. Vervolgens nam het bergen van de auto veel tijd in beslag. Het is niet duidelijk of de motorproblemen gevolg hebben voor de rest van Vettels weekend.