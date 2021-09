Tsunoda heeft nog geen zekerheid voor 2022

De entree van Yuki Tsunoda in de Formule 1 verliep zeer succesvol. De jonge AlphaTauri-coureur wist bij zijn debuut in Bahrein gelijk in de punten te eindigen. Maar daarna verliep zijn seizoen wisselvallig en stond de Japanner met enige regelmaat in de grindbak.

Door de wisselvalligheid staat het nog niet helemaal vast of Tsunoda in 2022 ook voor AlphaTauri zal rijden. Ook de Japanner zelf is er nog niet helemaal zeker van. In gesprek met Reuters gaat hij in Zandvoort in op zijn toekomst: "Het is 50/50. Er waren veel hoogtepunten en dieptepunten, het is tot nu toe geen consequent seizoen. Ik denk dat ik meer consequent moet presteren."

Gelukkig voor Tsunoda heeft zijn teambaas Franz Tost alle vertrouwen in de Japanse coureur. Tost liet eerder aan Motorsport-Total.com weten niemand anders naast Tsunoda en zijn teamgenoot Pierre Gasly op het oog te hebben: "Ik hoop dat we blijven racen met Pierre en Yuki volgend jaar. Ik zie geen andere coureur. Ik zie ook geen alternatieven." Het is dus nog even afwachten voor de talentvolle Japanner.