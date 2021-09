Russell weet waar hij in 2022 onder contract staat

Het is een van de grootste vraagstukken van de Formule 1: wie is volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes? Het begint er steeds meer op te lijken dat het balletje in de richting van George Russell rolt.

Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag sprak de Brit zich uit over zijn toekomst: "Ja, ik weet waar ik volgend jaar rij." Het was duidelijke taal van de huidig Williams-coureur. Maar wat Russell niet liet weten is voor welk team hij gaat rijden.

Russell weet zelf al een tijdje waar hij in 2022 zal rijden: "Het werd mij verteld voor Spa. En zoals ik zei, ik ga hier niet zitten liegen en niet de waarheid vertellen. De waarheid is dat er niks is om aan te kondigen, maar ik weet wel waar ik volgend jaar rij en dat is mij duidelijk geworden vlak voor Spa." Het begint er dus steeds meer op te lijken dat Russell in 2022 een Brits koningskoppel gaat vormen met Hamilton bij Mercedes. Volgens de geruchten gaat huidig Mercedes-coureur Valtteri Bottas volgend jaar rijden voor Alfa Romeo.