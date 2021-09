'Alfa Romeo waarschijnlijk met hele nieuwe lineup in 2022'

Volgens Auto, Motor und Sport zou Kimi Raikkonen niet de enige zijn die afscheid neemt van Alfa Romeo na dit seizoen. Ook Antonio Giovinazzi zou na dit jaar afscheid nemen van Alfa Romeo, dat in 2022 met een geheel nieuw rijderskoppel aan de start zou verschijnen.

Auto, Motor und Sport stelt dat "het erg waarschijnlijk is dat Giovinazzi ook zijn plek verliest."

Volgens de geruchten zou Valtteri Bottas grote kans maken op een stoeltje bij Alfa Romeo, in het geval er inderdaad wordt besloten dat hij zijn stoeltje verliest aan de jonge 23-jarige Mercedes-ster in wording George Russell. De Britse Williams-coureur stond in België nog op het podium, nadat hij Lewis Hamilton te snel af was. Russell deed zijn bijzondere prestatie door zijn Williams naar de tweede snelste tijd te kwalificeren in de regen in België, waarmee hij sneller bleek dan de nummer 3 Lewis Hamilton.

Bottas naar Alfa Romeo?

Ondertussen zegt Valtteri Bottas dat er op de korte termijn geen grote aankondiging aan zit te komen. Volgens geruchten zou hij kans maken op een stoeltje bij Alfa Romeo, mogelijk zou het team dan ook van Mercedes-krachtbronnen worden voorzien.

Giovinazzi werd bij het nu nog door Ferrari-aangedreven team geplaatst bij Alfa Romeo, maar het team geeft aan dat zijzelf de keuze maken voor hun coureurs voor volgend seizoen.

Vasseur mag zelf kiezen

Frédéric Vasseur stelt: "Het team is volledig verantwoordelijk voor de keuze voor coureurs. Wij hebben tijd nodig om de zaken te bespreken met iedereen en een keuze te maken. Wij hebben geen haast. Volgens de geruchtenmolen, die flinke toeren maakt momenteel, zouden Theo Pourchaire en Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries op pole position staan om Giovinazzi's stoeltje over te nemen volgend seizoen.

Al in juli van dit jaar zei Vasseur dat het voor het team geen noodzaak is om één van beide huidige coureurs te behouden in 2022. "Het zou een bespreekpunt kunnen zijn, maar het is niet noodzakelijk. Je zou kunnen zeggen dat een vorm van consistentie belangrijk is in een team, want dan heb je nog een referentie en dan kun je vergelijken met het gevoel van het vorig jaar. Laten we afwachten. Wij maken onze keuze als de tijd rijp is om te maken. Wij zouden dezelfde line-up kunnen behouden of we zouden kunne veranderen. Alles ligt nog open."

Gisteren werd zeker dat in ieder geval Kimi Raikkonen volgend jaar niet meer in de Alfa Romeo zit, hij kondigde gisteravond aan na dit seizoen afscheid te nemen van de Formule 1.

Wat de rol van Antonio Giovinazzi eventueel gaat zijn in de Formule 1 blijft dus voorlopig nog gissen.