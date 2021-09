Max Verstappen blikt terug op Belgische 'race' waarbij inhalen niet mocht

Max Verstappen won afgelopen weekend een van de meest bizarre Grands Prix ooit. De 'race' werd gewonnen door de Limburgse Red Bull Racing-coureur door het volgen van de safetycar na urenlang uitstel vanwege de enorme regenval.

De Nederlandse coureur vertelt in gesprek met zijn eigen website dat hij nog altijd meent dat dit niet de manier is waarop hij had willen winnen. In gesprek met zijn eigen website Verstappen.com wordt de Limburger gevraagd naar zijn gevoel na het winnen van zo'n bijzondere race.

Max Verstappen: “Het is niet hoe je een race verwacht te winnen en niet zoals we wilden dat het weekend zou verlopen, maar een overwinning is een overwinning en de punten zijn nog steeds belangrijk voor beide kampioenschappen. We moeten elke kans maximaal benutten."

Respecteren van het resultaat

De Red Bull Racing-coureur had ook liever gezien dat er gewoon gereden zou worden, maar dat zat er niet in. "Natuurlijk wilden we als coureurs allemaal racen en een show geven voor de fans, maar het was duidelijk geen gemakkelijke beslissing en het gebrek aan zicht betekende dat het uiteindelijk gewoon niet veilig was, dus dat moeten we respecteren.”

Verstappen kijkt nu uit naar zijn thuisrace op het CM.com Circuit Zandvoort. De Limburger stelt dat het er vooral op de zaterdag tijdens de kwalificatie op aan komt, omdat hij verwacht dat inhalen lastig kan zijn op Zandvoort.

"Wat de baan betreft: het is misschien een beetje moeilijk om in te halen, maar voor de snelle rondes denk ik dat het de moeite waard zal zijn. De kwalificatieronden zullen daar erg snel zijn, dus fouten zullen erg kostbaar zijn.”

De Limburger hoopt dat er op Zandvoort meer te juichen valt voor de fans dan tijdens het afgelopen weekend het geval was. Zijn doel is helder: winnen voor de tribunes met daarop duizenden fans.