Alpine-coureurs kunnen na de Formule 1 op Le Mans terecht

Mochten Fernando Alonso en Esteban Ocon ooit klaar zijn met de Formule 1 dan hoeven ze zich niet lang te vervelen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat Alpine door zal gaan met hun Le Mans-programma.

Beide coureurs staan nog wel eventjes onder contract bij de blauwe brigade maar hebben al een nieuwe uitdaging op zak voor daarna. Op de officiële Formule 1-site gaat Alpine-bons Laurent Rossi hier wat dieper op in: “Na hun carrière zijn ze welkom om bij de Alpine-familie te blijven, als we doorgaan met ons Le Mans en endurance-programma. Het is wel iets wat meeweegt in mijn beslissingsproces.”

Alonso heeft al endurance-ervaring en wist met Toyota al twee keer te winnen op Le Mans. Ocon heeft aangegeven geen nee te zeggen tegen dit nieuw avontuur maar wil er niet aan tijdens zijn Formule 1-carrière.

Rossi is ook van mening dat zijn coureurs zich eerst maar op de Formule 1 moeten focussen: “We hebben het erover gehad met beide coureurs. Het is een mogelijkheid maar de Formule 1 heeft altijd voorrang. Ze weten dat allebei dat is ook waarom Esteban heeft gezegd nooit nee te zeggen maar nu hieraan prioriteit te verlenen. Ook omdat het verschillende auto’s zijn, verschillende banden en het tijd kost om je aan te passen. Het zijn vermoeiende races en dan vooral de 24 uur. Je kan dus niet het ene weekend Formule 1 rijden en het andere weekend een endurance race.”