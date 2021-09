Max Verstappen droomt al van overwinning op Zandvoort: "Zou geweldig zijn natuurlijk"

Max Verstappen zou het geweldig vinden als hij voor thuispubliek komende zondag de F1 Dutch Grand Prix kan winnen. Dat stelt de Nederlander in gesprek met zijn eigen website Verstappen.com.

De Limburgse titelkandidaat van Red Bull Racing heeft goede moed. “Ik kijk erg uit naar de race op Zandvoort”, zegt Max. “Het zal speciaal zijn om in Nederland een race te hebben voor mijn thuispubliek, maar ook als coureur is het een mooie uitdaging om naar een nieuw circuit te gaan en de limiet te vinden in een F1-auto."

Verstappen vervolgt: "Het was geweldig om te zien dat zoveel fans ons steunden in Oostenrijk en België en ik hoop dat we dit weekend een goede show kunnen neerzetten voor iedereen op de tribunes. Wat de baan betreft: het is misschien een beetje moeilijk om in te halen, maar voor de snelle rondes denk ik dat het de moeite waard zal zijn. De kwalificatieronden zullen daar erg snel zijn, dus fouten zullen erg kostbaar zijn. Nadat de race vorig jaar niet doorging, wordt dit jaar nog specialer en het zou natuurlijk geweldig zijn om op dit thuiscircuit voor de Orange Army te winnen.”

Na de Belgische Grand Prix staat Verstappen nog slechts drie punten achter Lewis Hamilton in de WK-stand.