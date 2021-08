Uitspraak stikstof-kwestie: F1 Dutch Grand Prix Zandvoort kan doorgaan

De F1 Heineken Dutch Grand Prix kan doorgaan. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland zojuist bekend gemaakt.

De rechter besloot dat de vergunning die verleend is door de provincie Noord-Holland gewoon in stand blijft. Dat betekent dat Max Verstappen en Lewis Hamilton komend weekend gewoon kunnen racen op Zandvoort in aanwezigheid van publiek.

Milieuclub Mobilisation for the Environment had een kort geding aangespannen tegen de verleende natuurvergunning. Bij de verlening van die vergunning zou gerekend zijn met te lage waardes wat betreft de uitstoot van stikstof. De rechtbank ging er niet in mee. De rechter oordeelde dat de verunning die de provicie verleende instand blijft. Dat betekent dat de Grand Prix van komend weekend niet in gevaar komt. Vorige week zei de voorzieningenrechter dat het "een moeilijk besluit" zou zijn, zo meldde het AD vanuit de rechtbank bij de inhoudelijk behandeling van de zaak.

Op rechtspraak.nl valt te lezen: "De voorzieningenrechter is onder deze omstandigheden zeer terughoudend in de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van de vergunning. Met zo’n beoordeling zou namelijk in belangrijke mate worden vooruitgelopen op beantwoording van de vraag wie van de partijen gelijk heeft, terwijl juist de rechter in de bodemprocedure daarvoor nadere advisering door de STAB nodig acht", zo stelt de rechtbank vandaag.

De rechter heeft de belangen afgewogen en oordeelt dat de belangen van de race groter zijn dan de eventuele schade voor natuur, zoals gesteld door MOB.

"MOB hecht aan het natuurbelang en zet zich in om ecologische schade aan het naastgelegen Natura 2000-gebied te voorkomen. Circuit Zandvoort daarentegen heeft inmiddels de F1 vrijwel volledig georganiseerd en heeft hier fors in geïnvesteerd. Het niet doorgaan van de F1 zou direct leiden tot zeer grote schade en mogelijk faillissement voor Circuit Zandvoort."

Eerder al verloren andere clubs, zoals Stichting Duinbehoud en Stichting Natuurbelang Amsterdamse waterleidingduinen hun kort geding over de ontheffing die het circuit kreeg. Dat werd ongegrond verklaard. Wel loopt er nog een bodemprocedure, die is over de Grand Prix heen getild.