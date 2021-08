Michael Masi verdedigt zich ten opzichte van Lewis Hamilton

Lewis Hamilton zag zijn voorsprong in het WK afgelopen weekend slinken, zonder dat er is geracet op Spa-Francorchamps. Max Verstappen kreeg de helft van het aantal punten dat zou horen bij een overwinning, nadat de Nederlander een aantal ronden achter de safetycar het F1-veld aanvoerde, totdat de rode vlag werd gezwaaid en de race werd stil gelegd.

Lewis Hamilton beschuldigt de F1 er nu van dat men wist dat het nooit zou lukken om de race van start te krijgen achter de safetycar.

"Ze wisten dat het circuit helemaal niet beter zou zijn toen zij ons uiteindelijk naar buiten stuurden. Dat deden ze zodat wij twee ronden konden rijden achter de safetycar, wat het minimum vereiste aantal is voor een race."

Ook plaatste Hamilton een post op Instagram, waarbij hij de race een "farce' noemde.

Inmiddels ligt racedirecteur namens de FIA Micheal Masi onder vuur. Hij wees de aantijgingen door Hamilton van de hand. Volgens Masi was er sprake van één van de meest bizarre regenbuien die de F1 ooit heeft meegemaakt tijdens een F1 Grand Prix.

"Alles geprobeerd"

"Wij hebben zelfs geprobeerd om de klok volgens het reglement van de internationale sporting code te stoppen om het tijdframe te vergroten. We hebben echt alles geprobeerd, maar we hadden gewoon veel pech."

Masi krijgt steun van teambazen

Terwijl een aantal coureurs veel moeite heeft met het uitdelen van de helft van het aantal punten, zei Mercedes-baas Toto Wollf: "Wij hebben punten verloren maar zo zijn de regels en er is gewoon niets wat je daaraan kunt doen." Wel begrijpt hij de onvrede bij Lewis Hamiloton over het verloop van dingen. We hebben allemaal reden om boos te zijn, maar nu moeten we alles met kalmte oppakken en verder gaan. We moeten de fans respect tonen voor hun geduld. Het was correct om de race niet te starten, maar misschien hadden we de procedure achter de safetycar kunnen vermijden. Uiteindelijk was het een uitzonderlijke situatie, wij hebben zoiets nog niet gezien. Nu moeten we er iets van leren", voegde Wolff eraan toe.

Dr. Helmut Marko zei niet trots te zijn op de overwinning op deze wijze. Volgens hem heeft iedereen z'n best gedaan, maar was er sprake van overmacht. Bij Sky Sports F1 vertelde de Oostenrijker: "De race-organisatoren en leidinggevenden hebben hun best gedaan om iedereen ook maar een moment op de baan te krijgen, zodat we als compromis de nodige ronden konden krijgen. Toch was het geen goede zaak dat de kijkers zo lang geen duidelijkheid kregen. Het was te lang onzeker of de race nu wel of niet door zou gaan. Het was geen fraaie dag. In de toekomst moeten we een betere oplossing vinden. Als de omstandigheden zo slecht zijn, had de race vanaf het begin drie of vier uur kunnen worden uitgesteld."